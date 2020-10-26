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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15214

Ночью на Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом

Сегодня, 26 октября, в 4:38 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании летней кухни по ул. Слободская с. Полошки Глуховского района.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели охваченную пламенем кровлю здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Полошки.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю летней кухни по всей площади, холодильник и шкаф. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные сооружения и рядом расположен жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 1,5 км от центра горения.

В 5:18 возгорание локализовали, а в 7:30 - потратив на тушение более 11 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Полошки, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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