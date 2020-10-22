На Сумщине будут судить жителя Конотопщины, который избил до смерти собутыльника Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего жителя Конотопского района, который лишил жизни малознакомого мужчину.

Речь идет о событии, которое произошло 28 августа 2020 года в с. Красное Конотопского района. Третий день подряд продолжалось празднование дня рождения одного из местных жителей. В тот день к нему пришли в гости двое его знакомых, между которыми после длительного застолья возник спор.

«Мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. Имея физическое превосходство, один из них повалил другого на землю и начал наносить удары кулаком в лицо. Хозяин дома пытался их размирить, однако обвиняемый успел несколько раз ударить потерпевшего ногой. Через два дня от полученных травм 50-летний мужчина скончался», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы. Приговор он ждет в СИЗО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.