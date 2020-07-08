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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:15547

В Сумах начали «ремонт» еще одного моста

Сегодня, 26 октября, сумчане не смогли пройти через пешеходный мост возле рынка в районе ул. Герцена.

Фото Эрики Шпанцевой

Несколько рабочих перекрыли ленточками проход и начали украшать ограждения, приваривая к ними цветы и вензеля. Как сообщили в департаменте инфраструктуры, это текущий ремонт моста, до конца недели обещают еще сделать асфальтное покрытие.

«Евроукрашатели» от #команда_Лисенка продолжают свою предвыборную агитацию при помощи сварочного аппарата и «дизайнера» из ближайшего ПТУ», - прокомментировал бывший главный архитектор Сумщины Олег Кривцов.

Общество Ремонт моста

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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