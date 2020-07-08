В Сумах начали «ремонт» еще одного моста

Несколько рабочих перекрыли ленточками проход и начали украшать ограждения, приваривая к ними цветы и вензеля. Как сообщили в департаменте инфраструктуры, это текущий ремонт моста, до конца недели обещают еще сделать асфальтное покрытие.
«Евроукрашатели» от #команда_Лисенка продолжают свою предвыборную агитацию при помощи сварочного аппарата и «дизайнера» из ближайшего ПТУ», - прокомментировал бывший главный архитектор Сумщины Олег Кривцов.
Городские власти не смогли найти денег на ремонт Псельского моста.... 1
Сегодня, 15 октября в Сумах начался ремонт аварийной опоры Псельского моста....
Начат капитальный ремонт мостового перехода на автомобильной дороге Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка на участке км 244 + 475...
Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко сообщил, что на следующей неделе, ориентировочно 4 августа, после длительной реконструкции будет сдан в эксплуатацию...
Начат текущий ремонт деревянного моста через реку Пробужку в селе Подставки Сынивской объединенной территориальной громады в Липоводолинском районе....