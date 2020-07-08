В Сумах начали «ремонт» еще одного моста Сегодня, 26 октября, сумчане не смогли пройти через пешеходный мост возле рынка в районе ул. Герцена.

Несколько рабочих перекрыли ленточками проход и начали украшать ограждения, приваривая к ними цветы и вензеля. Как сообщили в департаменте инфраструктуры, это текущий ремонт моста, до конца недели обещают еще сделать асфальтное покрытие.

«Евроукрашатели» от #команда_Лисенка продолжают свою предвыборную агитацию при помощи сварочного аппарата и «дизайнера» из ближайшего ПТУ», - прокомментировал бывший главный архитектор Сумщины Олег Кривцов.