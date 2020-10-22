Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:33329

Леденцы для лечения табачной зависимости хочет производить сумчанин

Урожай органического табака 24-25 октября впервые собрал сумчанин Алексей Назаренко. Из сырья планирует изготовить леденцы для лечения табачной зависимости.

Шесть соток табака Алексей высадил весной 2020 года. В конце октября растение созрело для сбора, пишет Суспільне.

«Он выращен без использования химических препаратов. Мы не применяли ни гербицидов, ни пестицидов, ни других протравителей, то есть сама природа дала ему эту силу. Вырос очень хороший», - говорит фермер.

Выращивали табак на участке аграрного университета.

«Это новая для нас культура. Почему мы и заинтересовались, когда Алексей нам предложил начать выращивать табак. Традиционно наше население выращивает махорку, хотя часто называют ее табаком», - говорит заведующий кафедрой селекции и семеноводства Виктор Оничко.

Во время созревания участок с табаком использовали для демонстрации студентам. А еще заметили закономерность, которую в дальнейшем применять в аграрной практике.

«Размещая на посевах немного огурцов, мы полностью преодолели распространения такого вредителя, как тля. Никакой обработки не проводили ядохимикатами. Это говорит о том, что почему бы нам не объединить выращивания табака на органической территории и использовать его как биологический инсектицид», - говорит Оничко.

После сбора урожая табак нужно сортировать. Дальше - ферментация и сушка. А потом фермер планирует отправить сырье в швейцарскую Женеву, где его исследуют в лаборатории. При условии получения сертификата, хочет производить леденцы для лечения табачной зависимости.

ЦЭта методика давно известна в мире, но в тех препаратах используется никотин синтетический, то есть сделанный химическим путем. Наша идея - это использование органического, природного никотина. Его будем получать из этого растения, для использования в этих медицинских целях», - говорит фермер.

Делать это планируют, как только получат необходимые документы, добавляет он. «Сейчас мы ищем партнеров: украинские фармкомпании, которые будут перерабатывать это сырье в медицинский препарат», - подытожил Назаренко.

О заместительной терапии табачной зависимости рассказывает врач-нарколог Тарас Злыденный.

«Врачи-наркологи используют много методик лечения. Одной из них является замещающие препараты никотинового ряда. Если человек не курит, а использует замещающие препараты - это уже плюс», - говорит он.

Также добавляет, что их нужно использовать только по назначению врача.

«Потому что это - препараты заместительной терапии никотиновой зависимости. Их нельзя употреблять много месяцев, лет», - отметил врач.

Образцы сумского органического табака отправят в Швейцарию примерно через месяц.

Общество

Новости

В Сумах всего 105 новых случаев COVID-19
Сегодня 09:00
Выборы-2020: что происходит (обновляется)
Вчера 08:35
На Сумщине стало больше «красных» карантинных зон
23.10.2020 12:01
В Тростянецком горсовете будет промэрское большинство
Сегодня 15:37
На Сумщине пожарные тушили пожар в четырехквартирном доме
Сегодня 15:26
Юрий Бова уже пятый раз стал мэром Тростянца
Сегодня 14:46
Леденцы для лечения табачной зависимости хочет производить сумчанин
Сегодня 14:33
В Сумах начали «ремонт» еще одного моста
Сегодня 14:15
На Сумщине будут судить жителя Конотопщины, который избил до смерти собутыльника
Сегодня 13:52
Ночью на Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом
Сегодня 13:15
Новое исследование показывает, что родители, которые моют пустышки во рту, улучшают здоровье своих детей
Сегодня 12:30
Мошенники выманили у жителей Сум и района почти 87 000 гривен
Сегодня 11:57
view counter

Статьи

Вита Семеренко: «В первый день у меня была паника, но лучше сейчас переболеть, чем во время сезона»
Сегодня 11:37
Національний банк України нагадує, що цьогоріч вилучено з обігу монети лише номіналом 25 копійок. Всі інші є законним засобом платежу
Сегодня 11:31
Тростянецкий «Круглый двор» попал в дополненную реальность
Сегодня 09:20
Як правильно голосувати на місцевих виборах
23.10.2020 15:53
Как на Сумщине подготовились к выборам
23.10.2020 13:41
Олена Мельник: «НАШ КРАЙ» зменшить тарифи на опалення в Сумах на 20 відсотків
23.10.2020 13:31
Служба зайнятості Сумщини: позбуваємось конвертів
23.10.2020 12:55
Всенародный опрос на местных выборах: вопросы и значение
23.10.2020 12:39
Як сумчани можуть перевірити надійність забудовника та впливати на містобудівну діяльність свого міста
23.10.2020 08:17
5 вагомих причин проголосувати за «Наш край» у всіх бюлетенях! 1
22.10.2020 13:30
Скоро на Сумщині розпочнеться осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах!
22.10.2020 13:09
Холодні батареї? Немає газу? Як захистити права споживачів комунальних послуг?
22.10.2020 11:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.