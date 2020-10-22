Леденцы для лечения табачной зависимости хочет производить сумчанин Урожай органического табака 24-25 октября впервые собрал сумчанин Алексей Назаренко. Из сырья планирует изготовить леденцы для лечения табачной зависимости.

Шесть соток табака Алексей высадил весной 2020 года. В конце октября растение созрело для сбора, пишет Суспільне.

«Он выращен без использования химических препаратов. Мы не применяли ни гербицидов, ни пестицидов, ни других протравителей, то есть сама природа дала ему эту силу. Вырос очень хороший», - говорит фермер.

Выращивали табак на участке аграрного университета.

«Это новая для нас культура. Почему мы и заинтересовались, когда Алексей нам предложил начать выращивать табак. Традиционно наше население выращивает махорку, хотя часто называют ее табаком», - говорит заведующий кафедрой селекции и семеноводства Виктор Оничко.

Во время созревания участок с табаком использовали для демонстрации студентам. А еще заметили закономерность, которую в дальнейшем применять в аграрной практике.

«Размещая на посевах немного огурцов, мы полностью преодолели распространения такого вредителя, как тля. Никакой обработки не проводили ядохимикатами. Это говорит о том, что почему бы нам не объединить выращивания табака на органической территории и использовать его как биологический инсектицид», - говорит Оничко.

После сбора урожая табак нужно сортировать. Дальше - ферментация и сушка. А потом фермер планирует отправить сырье в швейцарскую Женеву, где его исследуют в лаборатории. При условии получения сертификата, хочет производить леденцы для лечения табачной зависимости.

ЦЭта методика давно известна в мире, но в тех препаратах используется никотин синтетический, то есть сделанный химическим путем. Наша идея - это использование органического, природного никотина. Его будем получать из этого растения, для использования в этих медицинских целях», - говорит фермер.

Делать это планируют, как только получат необходимые документы, добавляет он. «Сейчас мы ищем партнеров: украинские фармкомпании, которые будут перерабатывать это сырье в медицинский препарат», - подытожил Назаренко.

О заместительной терапии табачной зависимости рассказывает врач-нарколог Тарас Злыденный.

«Врачи-наркологи используют много методик лечения. Одной из них является замещающие препараты никотинового ряда. Если человек не курит, а использует замещающие препараты - это уже плюс», - говорит он.

Также добавляет, что их нужно использовать только по назначению врача.

«Потому что это - препараты заместительной терапии никотиновой зависимости. Их нельзя употреблять много месяцев, лет», - отметил врач.

Образцы сумского органического табака отправят в Швейцарию примерно через месяц.