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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пожарные тушили пожар в четырехквартирном доме

25 октября в 9:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в двухэтажном четырехквартирном доме в с. Биланы Белопольского района.

Звонила жительница дома, которая увидела дым, выходивший из окон первого этажа.

На тушение направили дежурное отделение 40-го государственного пожарно-спасательного поста из пгт Ульяновка, добровольную пожарную команду местного предприятия и, преодолев расстояние в 28 км, на место вызова прибыло отделение дежурного караула 20-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

Как было установлено, огонь охватил комнату трехкомнатной квартиры на первом этаже. Существовала угроза перекидывания деревянными межэтажными перекрытиями пламени на другие помещения. В 10:00 пожарным удалось предотвратить опасность и локализовать возгорание. В 10:39, использовав 7 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 единица техники местного предприятия.

Допустимая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Для предотвращения возникновения пожара в вашем доме обогревайтесь ответственно - соблюдайте требования пожарной безопасности, следите за состоянием отопительных приборов и своевременно устраняйте неисправности, сообщает Управление ГСЧС  Украины в Сумской области.

Общество Пожар

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