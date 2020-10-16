На Сумщине пожарные тушили пожар в четырехквартирном доме

Звонила жительница дома, которая увидела дым, выходивший из окон первого этажа.
На тушение направили дежурное отделение 40-го государственного пожарно-спасательного поста из пгт Ульяновка, добровольную пожарную команду местного предприятия и, преодолев расстояние в 28 км, на место вызова прибыло отделение дежурного караула 20-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.
Как было установлено, огонь охватил комнату трехкомнатной квартиры на первом этаже. Существовала угроза перекидывания деревянными межэтажными перекрытиями пламени на другие помещения. В 10:00 пожарным удалось предотвратить опасность и локализовать возгорание. В 10:39, использовав 7 т воды, пожар ликвидировали.
Всего на тушение привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 единица техники местного предприятия.
Допустимая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Для предотвращения возникновения пожара в вашем доме обогревайтесь ответственно - соблюдайте требования пожарной безопасности, следите за состоянием отопительных приборов и своевременно устраняйте неисправности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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