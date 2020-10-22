Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02204

У Сумах Центр УБД роз’яснює, що потрібно для первинної реєстрації в установі

КУ «Центр учасників бойових дій» інформує сумчан щодо необхідного пакету документів при первинній реєстрації в установі.

Для зарахування до Центру особа має надати:

  • - заяву, затвердженого Центром зразка;
  • - копію паспорта або документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства з пред’явленням оригіналу;
  • - копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку в паспорті про відмову від прийняття такого номера) за умови відсутності інформації про такий номер у паспорті в формі ID-картки, з пред’явленням оригіналу;
  • - індивідуальну програму реабілітації отримувача послуг (при наявності);
  • - виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о) (за потреби);
  • - копію пільгового посвідчення (при наявності) з пред’явленням оригіналу;
  • - копію військового квитка та/або копію документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;
    - довідку про склад сім’ї та/або довідку про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;
  • - довідку з місця роботи із зазначенням до якої територіальної громади сплачується податок з доходів фізичних осіб та, в подальшому, здійснювати щоквартальне її оновлення;
  • - довідку з місця служби та, в подальшому, здійснювати щоквартальне її оновлення;
  • - копії документів, що підтверджують родинні стосунки (копії свідоцтв про одруження, про народження, тощо) з пред’явленням оригіналів.

До Центру не приймаються особи, які під час звернення перебували у стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, а також ті, які мають наявні ознаки гострого захворювання, виражені психічні захворювання.

Надання послуг Центром припиняється у разі не поновлення отримувачем послуг щокварталу, довідки з місця роботи чи служби (для осіб, які не мають зареєстрованого місця проживання в межах територіальної громади та не перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, в межах об’єднаної територіальної громади.

Общество

Новости

Предварительные итоги выборов в Сумской горсовет: проходят уже 6 партий
Сегодня 10:41
В Сумах намечается второй тур выборов мэра
Сегодня 10:31
На Сумщине 10810 случаев коронавируса: подробности 1
Сегодня 09:27
Кто стал мэром Белополья (предварительные результаты)
Сегодня 15:52
Сумчан приглашают принять участие в Волонтерской премии: можно предложить своего номинанта
Сегодня 15:42
Полиция Сумщины ищет нападавшего на семью кандидата в депутаты
Сегодня 15:02
Сумские копы остановили водителя грузовика под кайфом
Сегодня 14:28
"Альянс" играет на выезде с краматорским "Авангардом" (трансляция)
Сегодня 14:08
В Сумах опубликовали результаты еще одного параллельного подсчета голосов в горсовет: проходят всего четверо
Сегодня 13:28
Сумские пограничники поймали на границе донетчанина
Сегодня 12:32
В Сумах подозревают подтасовку результатов выборов
Сегодня 12:28
На Сумщине взят под стражу разбойник, напавший на семью кандидата в депутаты 1
Сегодня 12:14
view counter

Статьи

Вита Семеренко: «В первый день у меня была паника, но лучше сейчас переболеть, чем во время сезона»
Вчера 11:37
Національний банк України нагадує, що цьогоріч вилучено з обігу монети лише номіналом 25 копійок. Всі інші є законним засобом платежу
Вчера 11:31
Тростянецкий «Круглый двор» попал в дополненную реальность
Вчера 09:20
Як правильно голосувати на місцевих виборах
23.10.2020 15:53
Как на Сумщине подготовились к выборам
23.10.2020 13:41
Олена Мельник: «НАШ КРАЙ» зменшить тарифи на опалення в Сумах на 20 відсотків
23.10.2020 13:31
Служба зайнятості Сумщини: позбуваємось конвертів
23.10.2020 12:55
Всенародный опрос на местных выборах: вопросы и значение
23.10.2020 12:39
Як сумчани можуть перевірити надійність забудовника та впливати на містобудівну діяльність свого міста
23.10.2020 08:17
5 вагомих причин проголосувати за «Наш край» у всіх бюлетенях! 1
22.10.2020 13:30
Скоро на Сумщині розпочнеться осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах!
22.10.2020 13:09
Холодні батареї? Немає газу? Як захистити права споживачів комунальних послуг?
22.10.2020 11:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.