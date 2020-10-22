У Сумах Центр УБД роз’яснює, що потрібно для первинної реєстрації в установі

Для зарахування до Центру особа має надати:

- заяву, затвердженого Центром зразка;

- копію паспорта або документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства з пред’явленням оригіналу;

- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку в паспорті про відмову від прийняття такого номера) за умови відсутності інформації про такий номер у паспорті в формі ID-картки, з пред’явленням оригіналу;

- індивідуальну програму реабілітації отримувача послуг (при наявності);

- виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о) (за потреби);

- копію пільгового посвідчення (при наявності) з пред’явленням оригіналу;

- копію військового квитка та/або копію документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

- довідку про склад сім’ї та/або довідку про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

- довідку про склад сім’ї та/або довідку про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги; - довідку з місця роботи із зазначенням до якої територіальної громади сплачується податок з доходів фізичних осіб та, в подальшому, здійснювати щоквартальне її оновлення;

- довідку з місця служби та, в подальшому, здійснювати щоквартальне її оновлення;

- копії документів, що підтверджують родинні стосунки (копії свідоцтв про одруження, про народження, тощо) з пред’явленням оригіналів.

До Центру не приймаються особи, які під час звернення перебували у стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, а також ті, які мають наявні ознаки гострого захворювання, виражені психічні захворювання.

Надання послуг Центром припиняється у разі не поновлення отримувачем послуг щокварталу, довідки з місця роботи чи служби (для осіб, які не мають зареєстрованого місця проживання в межах територіальної громади та не перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, в межах об’єднаної територіальної громади.