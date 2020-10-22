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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:54173

На Сумщине решили подготовиться к зиме

Сумская областная комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС утвердила комплексный план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Комплексный план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории Сумской области в осенне-зимний период 2020-2021 годов сегодня утвердили члены Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внеочередного заседания, которое провел первый заместитель главы комиссии Сергей Банников.

После обсуждения состояния подготовки местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления к действиям в осенне-зимний период 2020-2021 годов протоколом внеочередного заседания № 33, в частности, поручили главам райгосадминистраций, городским, поселковым, сельским головам, главам объединенных территориальных громад до 10 ноября организовать заключение договоров с субъектами хозяйствования, в распоряжении которых есть техника, которая способна использоваться в качестве тягачей, с целью привлечения для эвакуации грузовых и крупногабаритных транспортных средств в случае ухудшения погодных условий. А также - в соответствии с требованиями Закона Украины «Об автомобильных дорогах» обеспечить непрерывные, безопасные, экономичные и удобные условия движения транспортных средств уличными дорогами и дорогами городов других населенных пунктов, в частности в осенне-зимний период.

Главы райгосадминистраций, городские, поселковые, сельские головы, главы объединенных территориальных громад, руководители территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти в области, предприятий, учреждений и организаций области в соответствии с компетенцией должны взять под личный контроль безусловное выполнение Комплексного плана, определив исполнителей, источники материального и финансового обеспечения; обеспечить оперативное реагирование в случае нарушения нормальных условий жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, связанных с осложнением погодных условий в осенне-зимний период.

Общество
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