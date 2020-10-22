Сообщено о подозрении главе УИК, подписавшей протоколы до их заполнения Шосткинской местной прокуратурой 26 октября сообщено о подозрении главе участковой избирательной комиссии на Ямпольщине, которая подписала протоколы о подсчете голосов избирателей до окончательного их заполнения и не в заседании избирательной комиссии.

По данным следствия, подозреваемая подписала все 4 протокола в 38 экземплярах о результатах выборов депутатов Ямпольского поселкового совета, Шосткинского районного совета, Сумского областного совета и Ямпольского поселкового головы. Указанные документы были подписаны не на заседании избирательной комиссии, а перед ним, то есть до окончания времени, установленного для проведения голосования на выборах.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 1 ст. 158-3 (подписание главой избирательной комиссии протокола об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа) УК Украины.

Досудебное следствие проведено Ямпольским отделением полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.