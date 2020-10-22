Стали известны предварительные результаты голосования в Шосткинской громаде Сегодня, 26 октября, стали известны предварительные итоги местных выборов в Шосткинский городской совет и городского головы.

Согласно параллельному подсчету одной из партий, на выборах мэра победил Николай Нога. Он набрал около 25 % голосов. Его ближайшие оппоненты Андрей Ветоха и Александр Ивченко – примерно по 22 % голосов. Неожиданно высокий результат показал кандидат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Николай Трофимец. Молодой политик занимает 4 место (около 11 %).

По данным параллельного подсчета голосов, на выборах в Шосткинский городской совет самый высокий результат показала партия «Оппозиционная платформа – За жизнь». Она получила примерно 23 % голосов.

Также, согласно параллельному подсчету, в горсовет проходят партии «За майбутнє», «Слуга народа», «Європейська солідарність».

Официальные результаты местных выборов в Шосткинской громаде будут обнародованы в срок до 6 ноября, пишет Шостка.инфо.