Какие предварительные результаты выборов в Кролевце? По неофициальным данным одного из штабов, победу на должность Кролевецкого городского головы на выборы 25 октября одержал Виктор Лехман от «Нашего края».

В городской совет преодолели 5% барьер следующие партии: «Наш Край», «Оппозиционная Платформа - За Жизнь», ВО «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Слуга народа», сообщает Сайт Кролевца.