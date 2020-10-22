В Сумах 154 новых случая коронавируса: 5 летальных Об этом сегодня, 27 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за понедельник в Сумах подтверждено 154 случая заболевания COVID-19. Один человек выздоровел. 5 летальных.

Всего в Сумах заболело 7075: 6754 взрослых и 321 ребенок. Это 65,4% от областных показателей.

Выздоровело 1743 пациента, это 24,6%. 79 человек умерло. 5523 болеют.

Детей заболело 321, 93 выздоровело. Медработников - 294, 113 – выздоровело.