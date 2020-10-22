В Сумах 154 новых случая коронавируса: 5 летальных

По ее словам, за понедельник в Сумах подтверждено 154 случая заболевания COVID-19. Один человек выздоровел. 5 летальных.
Всего в Сумах заболело 7075: 6754 взрослых и 321 ребенок. Это 65,4% от областных показателей.
Выздоровело 1743 пациента, это 24,6%. 79 человек умерло. 5523 болеют.
Детей заболело 321, 93 выздоровело. Медработников - 294, 113 – выздоровело.
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