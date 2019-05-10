Сообщено о подозрении главе фейкового избирательного участка в Сосновке на Сумщине Сумской областной прокуратурой 26 октября сообщено о подозрении лицу, которое самовольно присвоило полномочия главы участковой избирательной комиссии, таким образом помешав законному волеизъявлению 379 человек (ч. 3 ст. 157 и ч. 1 ст. 353 УК Украины).

По данным следствия, 25 октября в с. Сосновка Конотопского района параллельно начали работу два избирательных участка с идентичными номерами. При этом один участок официально зарегистрирован, а другой не имеет никаких полномочий на местных выборах 2020 года. Как выяснилось, отдельные жители с. Сосновка решили не участвовать в добровольном объединении территориальных громад. Несмотря на это, Постановлением Кабинета Министров Украины указано село было включено в Поповский сельский совет.

Поэтому местные жители решили провести альтернативные выборы - создали комиссию, разослали жителям приглашения, напечатали и заверили печатью два вида бюллетеней, в которых предлагали гражданам избрать главу сельского совета Сосновки и депутата Сосновского сельского совета. При этом в бюллетенях было определено только по одной кандидатуре. Пока работу самопровозглашенной комиссии не прекратили сотрудники полиции, участие в голосовании приняли 379 человек.

В настоящее время к уголовной ответственности привлечено женщина, возглавившая неофициальную участковую избирательную комиссию, однако следствие продолжается, действиям других лиц, причастных к созданию и работы участка, будет также дана правовая оценка.

Досудебное следствие проведено Следственным управлением Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.