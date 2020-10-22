На Сумщине 205 новых случаев коронавируса Об этом сегодня, 27 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за понедельник в области подтверждено 205 новых случаев заболевания COVID-18, - всего 10810. 9 человек умерло, - всего 162. Всего 1 выздоровел, - всего 3348.