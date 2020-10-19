В центре Сум автоледи врезалась в забор Авария произошла вечером 26 октября.

Как сообщили в управлении патрульной полиции Сумской области, 20-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота», отвлеклась от управления, после чего допустила наезд на ограждение на Покровской площади. В результате ДТП никто не пострадал. На женщину составили админматериалы по ст. 124 и ст. 139 КУоАП.