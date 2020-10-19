В центре Сум автоледи врезалась в забор

Как сообщили в управлении патрульной полиции Сумской области, 20-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота», отвлеклась от управления, после чего допустила наезд на ограждение на Покровской площади. В результате ДТП никто не пострадал. На женщину составили админматериалы по ст. 124 и ст. 139 КУоАП.
Сегодня, 22 октября, на ул. Прокофьева произошло ДТП....
Троллейбус №222, следовавшего до момента столкновения по маршруту №1, прекратил движение до завершения оформления инцидента работниками полиции....
В результате ДТП на перекрестке улиц Ивана Сирко и Интернационалистов травмирован один из водителей....
Происшествие произошло 19 октября, около 4.30 утра, по улице Строителей в городе Конотоп....
Во встречном столкновении двух легковушек пострадали три человека....