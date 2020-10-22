Підсумки спостереження в день голосування на Сумщині: робота виборчих комісій та основні порушення Протягом дня голосування спостерігачі ОПОРИ зафіксували як порушення матеріально-організаційного характеру (наприклад, брак виборчих скриньок та інформаційних плакатів), так і процедурного характеру (заповнення виборчої документації до закінчення голосування, недостовірні дати пакетування тощо).

Аналіз порушень, зафіксованих спостерігачами ОПОРИ, дозволяє рекомендувати Національній поліції здійснювати більш системну реакцію на спроби членів ДВК незаконно вносити зміни до виборчої документації і інформувати населення про випадки порушень; місцевим організаціям політичних партій, кандидатам на місцевих виборах - уникати будь-яких проявів насильства у межах виборчого процесу, а Верховній Раді України – встановити більш прозорі законодавчі норми щодо організації виборів. Більш детально про рекомендації йдеться у Заяві ОПОРИ за попередніми результатами спостереження на місцевих виборах – 2020.

Результатами спостереження в день голосування в Сумській області поділилась координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Сумській області Ольга Коренєва під час онлайн пресконференції 26 жовтня.

Загалом явка на вибори у Сумській області склала 34,8%. Вона була найвищою в Конотопі та Конотопському районі та найнижчою в Сумах. Незважаючи на низьку явку, на окремих дільницях утворювались черги, відтак деякі виборці відмовлялись від ідеї проголосувати.

«В цілому, попри численні проблемні інциденти, які зафіксували спостерігачі ОПОРИ протягом дня голосування, все ж не було виявлено критичних порушень, які могли вплинути на результати голосування», - резювала Ольга Коренєва.

Найбільш яскравою подією 25 жовтня на Сумщині Ольга Коренєва назвала ситуацію в Соснівці. Там спостерігачі ОПОРИ зафіксували, що зранку 25 жовтня 2020 року почали роботу дві виборчих дільниці з ідентичними номерами - 590211. Під час збору інформації з'ясувалося, що за адресою, яка визначена на сайті Державного реєстру виборців (с. Соснівка, вулиця Перемоги, 2) працює офіційна ДВК, яка організовує голосування на перших місцевих виборах до Попівської сільської ради. Друга виборча дільниця розташована у центрі села у приміщенні, яке перебуває у приватній власності. Як пояснила ОПОРІ секретар відповідної ДВК, на цій виборчій дільниці відбуваються чергові місцеві вибори, а комісія, яка їх проводить, утворена у 2015 році.

Але це була не єдина проблема в організації місцевих виборів. Так, спостерігачі ОПОРИ фіксували порушення, пов’язані з матеріально-організаційним забезпеченням роботи дільничних виборчих комісій – недостатню кількість виборчих скриньок та брак інформаційних плакатів. Гострою проблемою залишається доступність виборчих дільниць для маломобільних верств населення. У багатьох містах можна було побачити залишки передвиборчої агітації, яку не усунули у встановлений законодавством строк.

Також спостерігачі ОПОРИ фіксували низку процедурних порушень, серед яких видача виборчих бюлетенів трьома членами виборчої комісії замість двох. Підрахунок бюлетенів на одній із виборчих комісій намагались сумістити із демонтажем виборчих кабінок. На окремих виборчих дільницях (зокрема, на виборчій дільниці в селі Воздвиженське Ямпільського району) підрахунок голосів почався із значним запізненням через підозри у заповненні виборчого протоколу до закінчення роботи виборчої комісії.

На Верхньосироватській ТВК було зафіксовано протоколи підрахунку голосів, на яких було вказано недостовірну дату пакування. Після втручання спостерігача ОПОРИ члени ДВК були змушені переоформити виборчу документацію. Також на Ковпаківській районній у місті Сумах ТВК члени окремих ДВК дооформлювали протоколи безпосередньо у момент їх здачі.

Також на пресконференції виступила громадська омбудсменка із захисту виборчих прав у Сумській області Валентина Волік. Вона розповіла зокрема щодо результатів моніторингу доступності виборчих дільниць та зауважила, що, незважаючи на те, що х міською владою давно велись розмови щодо облаштування вказаної дільниці хоча б тимчасовими пандусами, наразі цього зроблено не було.

«За день голосування до мене було 46 особистих звернень, виборців із різних питань, які стосувалися захисту виборчих прав. Після закриття дільниць були звернення від членів дільничних виборчих комісій щодо процедури підрахунку голосів. Це свідчить про низький рівень підготовки членів ДВК до роботи, на що неодноразово зверталася увага представників партій. Проводився моніторинг дотримання стандартів забезпечення виборчих прав окремих груп громадян та інклюзивності виборчого процесу. Громадським організаціям є багато роботи із представниками органів місцевої влади в міжвиборчий період щодо створення умов доступності виборчих дільниць», - заявила Валентина Волік.