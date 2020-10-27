На Сумщине 10810 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 27 октября в Сумской области 10810 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 205 человек (Сумы – 154, Конотоп - 1, Ромны - 3, Ахтырка - 1, Белопольский р-н - 2, Бурынский р-н - 5, Кролевецкий р-н - 7, Лебединский р -н - 1, Сумской р-н - 27, Тростянецкий р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 162 летальных случая, из них 9 - за прошедшие сутки (Сумы - 5, Конотоп - 1, Ахтырка - 1, Сумской р-н - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 3348 человек, из них за прошедшие сутки - 1 (Сумы).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 7075 случаев заболевания, в Сумском районе - 790, Белопольский район - 282, Бурынский район - 53, пгт Великая Писаревка - 6, г. Глухов - 68, Глуховский район - 34, г. Конотоп - 486, Конотопский район - 84, Краснопольский р-н - 78, Кролевецкий район - 149, г. Лебедин - 219, Лебединский р-н - 37, Липово-Долинский р-н – 28, Недригайловский район - 147, г. Ахтырка - 264, Ахтырский р-н - 72, Путивльский район – 26, г. Ромны - 314, Роменский район - 118, Середина-Будский р-н - 46, Тростянецкий район - 153, г. Шостка - 241, Шосткинский р-н – 21, Ямпольский р-н - 19.