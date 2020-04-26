В Сумах 37 домов без отопления

По его словам, за выходные поступило 213 заявок от жителей города по проблемам с отоплением – это порывы теплосетей, внутридомовых сетей, регулировка стояков. На утро осталось 102 заявки. На сегодня без тепла остаются 18 домов по управителям и 19 – по ведомственному жилью и ОСМД. Например, по таким домам, как по Кооперативной, 7 и Харьковской, 32 жители говорят: «Нам еще подключать не нужно, мы не хотим еще платить». По остальным порывы, которые будут выполнены за сегодня-завтра.
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