В ноябре газ для сумчан подорожает более чем на треть Из-за начала отопительного сезона «Нафтогаз» с 1 ноября поднимает тарифы на природный газ для населения на 35%.

Цена на природный газ в ноябре в рамках тарифа «Месячный» составляет 6,33 грн/куб.м. с НДС (без стоимости распределения). Для тех клиентов, которые в ноябре подключат тариф «Годовой», цена газа на следующие 12 месяцев составит 6,45 грн/куб.м с НДС (без стоимости распределения). Зато клиенты, которые подключили тариф «Годовой» в предыдущие периоды будут продолжать платить за газ по цене, которую зафиксировали при переходе на годовой тариф», - рассказали в пресс служба «Нафтогаза».

Главной причиной подорожания голубого топлива в ноябре называют начало отопительного сезона и роста оптовой цены на закупку природного газа. Кроме того, это связано с ростом цены в европейских газовых хабах и хранилищах.

В «Нафтогазе» сообщают, что сэкономить на плате за газ можно, если успеть подключить тариф «Годовой» по цене 5,24 грн/куб.м с НДС до 31 октября включительно.