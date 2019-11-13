В ноябре газ для сумчан подорожает более чем на треть

Цена на природный газ в ноябре в рамках тарифа «Месячный» составляет 6,33 грн/куб.м. с НДС (без стоимости распределения). Для тех клиентов, которые в ноябре подключат тариф «Годовой», цена газа на следующие 12 месяцев составит 6,45 грн/куб.м с НДС (без стоимости распределения). Зато клиенты, которые подключили тариф «Годовой» в предыдущие периоды будут продолжать платить за газ по цене, которую зафиксировали при переходе на годовой тариф», - рассказали в пресс служба «Нафтогаза».
Главной причиной подорожания голубого топлива в ноябре называют начало отопительного сезона и роста оптовой цены на закупку природного газа. Кроме того, это связано с ростом цены в европейских газовых хабах и хранилищах.
В «Нафтогазе» сообщают, что сэкономить на плате за газ можно, если успеть подключить тариф «Годовой» по цене 5,24 грн/куб.м с НДС до 31 октября включительно.
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