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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:142661

На Сумщине взят под стражу разбойник, напавший на семью кандидата в депутаты

По ходатайству Кролевецкого отдела Шосткинской местной прокуратуры 40-летнему подозреваемому, который совершил разбойное нападение на семью кандидата в депутаты, решением суда 26 октября избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло 24 октября в г. Кролевец. Тогда двое мужчин, одетые в форменную одежду сотрудников полиции, под предлогом выполнения служебных обязанностей попали в квартиру местного жителя. Нападавшие сразу набросились на хозяина и его жену. Угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, требовали деньги и ценности. Супруги начали сопротивляться, началась схватка, а потом и стрельба. Один нападающий убежал, а другого хозяин квартиры задержал. В это время соседи, услышав выстрелы, вызвали полицию.

Задержанный проживает в Харьковской области. По предварительным данным, нападение совершено из корыстных мотивов и не связано с профессиональной деятельностью потерпевшего. Личность мужчины, которому удалось убежать, устанавливается. Пострадавшие находятся в больнице.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право

Комментарии

Окси

Пожизненное с конфискацией за такое надо давать... а ещё нещадно штрафовать тех, кто воспитал такую ублюдочную субстанцию!

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