Сумские пограничники поймали на границе донетчанина На Сумщине пограничники пресекли очередную попытку незаконного пересечения границы.

26 октября неподалеку от госграницы в районе населенного пункта Юнаковка, что в Сумском районе, пограничный наряд задержал нашего соотечественника. Мужчина, который следовал в направлении российско-украинской границы, признался правоохранителям, что имел целью незаконно ее пересечь вне установленных пунктов пропуска, поскольку их документов он имел при себе только удостоверение водителя.

Сейчас 30-летний житель Донецкой области задержан для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины ему грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.