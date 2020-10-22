"Альянс" играет на выезде с краматорским "Авангардом" (трансляция) В очередном матче липоводолинский "Альянс" встречается в Краматорске с местным "Авангардом". Предлагаем посмотреть прямую трансляцию матча, которая начинается в 14:00.