Сумские копы остановили водителя грузовика под кайфом С признаками наркотического опьянения и документами, которые имеют признаки подделки - такого водителя остановили патрульные в Сумах.

На улице 2-й Железнодорожной экипаж патрульных остановил автомобиль ЗИЛ, водитель которого нарушил ПДД. Во время общения с мужчиной инспекторы заметили его странное поведение. А еще через несколько минут поняли, что водитель находится с признаками наркотического опьянения. От освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, поэтому стражи порядка составили на него протокол по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, которое руководило с признаками опьянения) КоАП.

Также во время проверки документов, патрульные обнаружили расхождения в сопроводительных документах на груз. Информация, указанная в них, как установили полицейские, не соответствовала фактической.

Для выяснения всех обстоятельств инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.