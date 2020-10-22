В чемпионате Сумщины проведут «золотой» матч Завершился чемпионат области по футболу, но чемпион не определен.

В Ассоциацию футбола Сумской области поступило письмо от футбольного клуба «Альянс-2» о том, что из-за коронавирусной инфекции команда не может сыграть перенесенные матчи против «Недригайлива-Барсы-2003» и «Нефтяника». В этих матчах «Альянсу-2» засчитаны технические поражения.

В итоге «бронзу» завоевал глуховский «Велетень». «Золото» и «серебро» в «золотом матче» разыграют футбольный клуб «Тростянец» и ФК «Нефтяник» из Ахтырки, которые в сезоне набрали по 48 очков.

Место и время проведения «золотого матча» определит Бюро Исполкома АФСО.