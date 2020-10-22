Сумчан приглашают принять участие в Волонтерской премии: можно предложить своего номинанта 30 ноября в седьмой раз вручат Волонтерскую премию Евромайдан SOS.

Номинировать волонтера или самого себя может каждый. Это всеукраинская негосударственная награда, которая вручается за особый вклад в развитие волонтерского движения в Украине «обычным людям, которые делают удивительные вещи».

Критерии выдвижения номинантов:

- ежедневная волонтерская работа или поступок;

- отсутствие принадлежности к руководящим позициям в любой из политических сил;

- неоплачиваемая деятельность.

Для участия необходимо до 15 ноября заполнить анкету: https://cutt.ly/EgaX2EQ.

Награждение:

Церемония награждения состоится 30 ноября.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации в мире организаторы вынуждены перенести мероприятие в онлайн-формат. Информацию о трансляции сообщат позже, следите за обновлениями на странице Євромайдан SOS!

Независимое компетентное жюри выберет трех лауреатов.

"Однако мы отмечаем каждого волонтера и волонтерку. Ведь определить лучших в этом деле просто невозможно", - отмечают организаторы.

В состав жюри за 6 лет входили выдающиеся украинские артисты, волонтеры, общественные деятели, например, Любомир Гузар, Богдан Гаврилишин, Александра Кольцова, Ахтем Сеитаблаев, Александра Матвийчук, писатель Сергей Жадан и музыкант ТНМК Александр Сидоренко и др.

Справка:

Волонтерская премия евромайдан SOS была основана в 2014 году, чтобы поддержать волонтеров, которые делают удивительные вещи. Она ставит целью отметить активности волонтеров, которые решают разные проблемы и помогают во всевозможных сферах.

Премия является неденежной, и призвана поддержать волонтерское движение в Украине, показать обществу его важность и разнообразие, а также поощрить других людей к общественно-полезному труду. Именно поэтому организаторы отмечают всех без исключения волонтеров, которые были номинированы на Премию, а жюри дополнительно выбирает трех лауреатов.