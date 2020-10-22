Полиция Сумщины ищет нападавшего на семью кандидата в депутаты Напомним: несколько дней назад двое неизвестных ворвались в квартиру 48-летнего жителя Кролевца и под угрозой применения физической силы требовали деньги и ценности.

Извещенные соседями о подозрительном шуме правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали одного из злоумышленников, другой убежал.

Следователи Кролевецкого отделения полиции под процессуальным руководством Кролевецкого отдела Шосткинской местной прокуратуры открыли уголовное производство по признакам ч.4 ст. 187 УК Украины «Разбойное нападение» и объявили задержанному мужчине подозрение в совершении преступления.

Вчера суд по ходатайству правоохранительных избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога.

Сейчас досудебное расследование, в рамках которого полицейские устанавливают личность и местонахождение сообщника задержанного, продолжается. Известно, что это мужчина в возрасте до 50 лет, спортивного телосложения, ростом 185-190 см, может иметь видимые повреждения на лице и руках.

Правоохранители призывают всех неравнодушных граждан, кому известна какая-либо информация, которая поможет в расследовании данного преступления, незамедлительно сообщить об этом в Кролевецкое отделение полиции по телефону: (068) 801-72-95, или по спецлинии полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.