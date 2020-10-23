Сумчан запрошують на онлайн-програму «Державотворець»

Якщо ти:
- маєш активну громадянську позицію і тобі 18-25 років;
- хочеш змінювати рідне місто чи громаду на краще та реалізовувати власний потенціал з користю для держави;
- тебе цікавить як функціонують органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, засоби масової інформації, бізнес та громадський сектор;
- готовий спільно з однодумцями втілювати круті ідеї та творити зміни
Тоді надсилай заявку та долучайся до спільноти державотворців https://forms.gle/728mMy1hAdK5xDu28.
Коли: 17-26 листопада (кожного дня повністю у форматі онлайн).
Важливо: програма вимагає не менше 90% відвідувань та залученості.
Реєстрація триває до 7 листопада включно.
З усіх питань звертатися за номером: +380660892779, Даяна.
Або за електронною адресою: derzavotvorecsumy@gmail.com.