Сумчан запрошують на онлайн-програму «Державотворець» Відкривається реєстрація на програму особистісного та професійного розвитку молоді «Державотворець» у Сумській області.

Якщо ти:

- маєш активну громадянську позицію і тобі 18-25 років;

- хочеш змінювати рідне місто чи громаду на краще та реалізовувати власний потенціал з користю для держави;

- тебе цікавить як функціонують органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, засоби масової інформації, бізнес та громадський сектор;

- готовий спільно з однодумцями втілювати круті ідеї та творити зміни

Тоді надсилай заявку та долучайся до спільноти державотворців https://forms.gle/728mMy1hAdK5xDu28.

Коли: 17-26 листопада (кожного дня повністю у форматі онлайн).

Важливо: програма вимагає не менше 90% відвідувань та залученості.

Реєстрація триває до 7 листопада включно.

З усіх питань звертатися за номером: +380660892779, Даяна.

Або за електронною адресою: derzavotvorecsumy@gmail.com.