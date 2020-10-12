В Сумах на взятке поймали проректора вуза

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачен и задержан один из руководителей Сумского высшего учебного заведения при получении неправомерной выгоды 5 тыс. долл США (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
По данным следствия, проректор одного из вузов в Сумах требовал и получил от частного предпринимателя 5 тыс. долларов США за передачу в пользование принадлежащих учебному заведению хозяйственных помещений и заключения соответствующего договора.
Сейчас следственные действия продолжаются, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокурорами совместно со следователями ГСУ Нацполиции Украины.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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