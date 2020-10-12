В Сумах на взятке поймали проректора вуза 5 тыс. долл США за передачу в пользование хозяйственных помещений вуза - в Сумах разоблачили проректора университета.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачен и задержан один из руководителей Сумского высшего учебного заведения при получении неправомерной выгоды 5 тыс. долл США (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, проректор одного из вузов в Сумах требовал и получил от частного предпринимателя 5 тыс. долларов США за передачу в пользование принадлежащих учебному заведению хозяйственных помещений и заключения соответствующего договора.

Сейчас следственные действия продолжаются, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокурорами совместно со следователями ГСУ Нацполиции Украины.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.