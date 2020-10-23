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«Газ для людей» от ПриватБанка и «Нафтогаз Украины»

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения. Для газопоставляющих компаний это работа в условиях конкуренции.

С этого времени нет единой цены на газ. Теперь бытовые потребители будут сами выбирать поставщика, ориентируясь на стоимость и сервис. А газсбыты могут предлагать конечному покупателю пакетные предложения, тарифные планы и акции, ведь за конечные цены теперь отвечают именно эти компании. 

Наряду с экономической выгодой, одним из ключевых факторов выбора той или иной компании-поставщика будет, конечно же, возможность быстрого заключения договора. ПриватБанк предлагает своим клиентам первый в Украине онлайн сервис подписки и управления поставщиками коммунальных услуг. Это совместный проект с Нафтогазом Украины, который дает принципиально новые возможности в приложении Приват24: в несколько кликов, без особых усилий со стороны пользователя, можно подключиться к газоснабжению от ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины». 

«Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» активно работает над расширением партнерской сети. Партнерство с большим государственным банком предоставляет больше возможностей для бытовых потребителей газа присоединиться к Нафтогазу. Цена газа от ГК «Нафтогаз Украины» в этом месяце будет до 40% ниже, чем в других газоснабжающих компаниях. Поэтому выбрать оптимальный газовый тариф становится еще проще. Мы ожидаем, что сотрудничество с ПриватБанком сделает газовый сервис еще более удобным для клиентов», - отметил Максим Рабинович, директор ГК «Нафтогаз Украины». 

Сейчас газовая компания предлагает для своих бытовых клиентов два тарифа на газ - «Месячный» и «Годовой». 

Как в приложении Приват24 оформить заявку для смены поставщика газа

В новом сервисе ПриватБанка процесс смены поставщика газа довольно прост. В веб-версии Приват24 нужно выбрать раздел «Услуги /Мои поставщики/ Газ». Следующий шаг - выбрать адрес помещения, которое планируете перевести на обслуживание к новому поставщику газа. Под карточкой с адресом расположена вкладка «Газоснабжение» с действующим тарифом на голубое топливо от «Нафтогаза». Нажав на вкладку «Нафтогаз», нужно в форме присоединения отметить /указать персональные данные и EIC-код (индивидуальный газовый код помещения, указанный в квитанции за распределение газа).

Подписать сформированную заявку можно с помощью SmartID - квалифицированной электронной подписью, аналогом вашей собственноручной. Для этого не нужно ничего дополнительно устанавливать или настраивать, SmartID всегда присутствует в Приват24. После отправки заявки с клиентом в течение трех дней свяжутся специалисты ГК «Нафтогаз Украины» для завершения процедуры подключения. 

"Украинцы одни из самых активных пользователей интернет-банкинга в мире, только за последние три года количество клиентов Приват24 выросло с 5 до 12 миллионов, отдающих предпочтения онлайн банкингу. Теперь мы идем дальше - расширяем платформу оплаты коммунальных услуг и даем клиентам возможность выбирать собственного поставщика газа. Никаких бумаг, офисов газопоставщика или отделений банка - заключить договор на поставку газа можно за несколько кликов и подписать его электронной подписью. В дальнейшем контролировать поставки онлайн и оплачивать услуги через Приват24. Это принципиально новая платформа, которая открыта для сотрудничества с поставщиками любых услуг в стране, - отметил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

Оценить новые для себя возможности могут более 20 миллионов клиентов ПриватБанка. Новый онлайн сервис «Газ для людей» стал доступен с 22 октября.

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