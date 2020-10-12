На Сумщине поймали руководителей отдела полиции на взятках

Служба безопасности Украины задокументировала получения систематических взяток заместителем начальника и начальником сектора криминальной полиции одного из райотделов Главного управления Национальной полиции в Сумской области.
По предварительным данным досудебного следствия, должностные лица требовали деньги у представителей местных коммерческих структур. За различные суммы неправомерной выгоды они «гарантировали» предпринимателям не создавать искусственных препятствий в ведении легального бизнеса, в том числе в законной перевозке древесины.
Размер «дани» зависел от объемов груза, который коммерсанты транспортировали через территорию района.
Правоохранители задержали обоих полицейских в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре райцентра во время получения очередной суммы взятки.
Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтава, под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры, сообщает пресс-группа УСБУ в Сумской области.
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