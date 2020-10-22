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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58433

В Тростянце начат монтаж солнечной электростанции

Солнечную электростанцию мощностью 5,7 МВт устанавливают на земельном участке общей площадью более 9 га.

Солнечные панели и другое оборудование изготовлены в Германии и имеют высокое качество.

Напомним, что инвестор - компания ООО «Грин Глобал Энерджи» при активном содействии Тростянецкого городского совета получила все разрешительные документы на начало строительных работ. Получено также разрешение от «Сумыоблэнерго» о передаче полученной энергии на подстанцию, расположенную по ул. Гурского.

Тростянецкая станция будет одной из лучших инновационных в Украине. Также будут возможности балансировать частоту тока для «Сумыоблэнерго» в сети города благодаря накопителям энергии, и в этом непременный «плюс» для жителей города.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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