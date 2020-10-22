В Тростянце начат монтаж солнечной электростанции Солнечную электростанцию мощностью 5,7 МВт устанавливают на земельном участке общей площадью более 9 га.

Солнечные панели и другое оборудование изготовлены в Германии и имеют высокое качество.

Напомним, что инвестор - компания ООО «Грин Глобал Энерджи» при активном содействии Тростянецкого городского совета получила все разрешительные документы на начало строительных работ. Получено также разрешение от «Сумыоблэнерго» о передаче полученной энергии на подстанцию, расположенную по ул. Гурского.

Тростянецкая станция будет одной из лучших инновационных в Украине. Также будут возможности балансировать частоту тока для «Сумыоблэнерго» в сети города благодаря накопителям энергии, и в этом непременный «плюс» для жителей города.