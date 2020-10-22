Сумской госпиталь начал принимать людей с COVID-19 Пациентов с различными болезнями, у которых обнаружен коронавирус, начали лечить в Сумском областном госпитале для ветеранов.

Это заведение определили базовым для лечения больных с коронавирусом. 26 октября он начал принимать пациентов, пишет Суспільне.

«Будут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией, требующих стационарного лечения, - рассказала заместитель начальника областного управления здравоохранения Галина Хомета. - Также - людей с COVID-19, которые дома, но нуждаются в лечении от другой патологии. Например, срочные заболевания какой-то системы, возможно, хирургические вмешательства.

По ее словам, общее количество коек в госпитале - 170. Однако чисто под пациентов с тяжелыми формами коронавирусной инфекции, пока есть 50. Остальные - для тех пациентов, которые имеют легкую форму коронавируса и не требуют интенсивного лечения. По состоянию на 27 октября здесь находится 41 пациент.

Госпиталь для ветеранов определен заведением для централизованной закупки кислородных концентраторов для всей области. На это он получил 10,8 млн гривен.

«Для того, чтобы эта процедура прошла быстрее, средства передали областному клиническому госпиталю как ответственному за закупку этих концентраторов», - говорит г-жа Хомета.

По ее словам, приобрели 25 концентраторов, потратили на это 3,25 млн гривен.

«Что касается остальных – 7,5 млн грн, - то ждем, когда появится этот товар в Украине. Для того, чтобы определить поставщиков и закупить концентраторы на этот остаток средств. Предварительно - десять остается в госпитале, еще десять - планируется передать в областную инфекционную больницу, 5 – резерв», - добавила она.

Еще 750 тыс. грн заведение получило на проектно-сметную документацию. Утром 27 октября госпиталь подал повторно свое предложение в Национальную службу здоровья на заключение договора на стационарную помощь пациентам с коронавируса, сказали в НСЗУ.

«Если предложение подано повторно, это означает, что заведение уже один раз подавало его, но там или были неточности, непонятности, или какую-то информацию подали некорректно. Им сказали, что надо изменить», - сказала пресс-секретарь НСЗУ Кристина Петрик.

По ее словам, сейчас предложение - на рассмотрении.

«Потом рассчитают сумму договора для этого заведения, пришлют договор на подпись и после этого он получит деньги», - добавила она.

Как сказала Кристина Петрик, в течение нескольких дней договор должны подписать.

Из-за занятости главного врача - Инессы Савенко - пообщаться с ней не удалось.