На Сумщине в ДТП погибли 4 человека Происшествие произошло сегодня, 28 октября, около 3.15, между селами Собичево и Маковое Шосткинского района.

Как предварительно установлено, 20-летний водитель, управляя автомобилем Ауди, не справился с управлением и допустил столкновение с отбойником. В результате чего водитель и три его пассажира от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одну его пассажирку с телесными повреждениями доставили в Шосткинскую ЦРБ.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.