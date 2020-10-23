На Сумщине 164 новых случая коронавируса На утро 28 октября в Сумской области подтверждено 10974 случая заболевания COVID-19.

За вторник диагноз подтвердился у 164 человек. Выздоровело 64 человека, - всего 3412, Умерло 9, - всего 171. Лечатся 7391.

Всего в Украине зафиксировано 7474 новых случаев, - всего 363 075. Выздоровело 3306, - всего 148 642. Умерло 165, - всего 6455. Лечатся 207 678.