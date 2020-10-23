На Сумщине 164 новых случая коронавируса

За вторник диагноз подтвердился у 164 человек. Выздоровело 64 человека, - всего 3412, Умерло 9, - всего 171. Лечатся 7391.
Всего в Украине зафиксировано 7474 новых случаев, - всего 363 075. Выздоровело 3306, - всего 148 642. Умерло 165, - всего 6455. Лечатся 207 678.
По состоянию на 28 октября в Сумской области 10974 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 27 октября в Сумской области 10810 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.... 1
Об этом сегодня, 27 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
По состоянию на 25 октября в Сумской области 10403 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 25 октября в Сумской области уже 10 403 случая заболевания COVID-19....