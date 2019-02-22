Вийшли у світ дві книжки сумської художниці-ілюстраторки для дітей

Про це написала сумчанка у фейсбуці.
«Сьогодні отримала із видавництва книжечки у твердій обкладинці!!!!! "Світайлики" та "Засинайлики" - подарунковий набір для солодкого сну та приємних світанків!!! Яскраві глянцеві сторінки стануть порталом у безтурботне дитинство, де легко опинитись на Гарбузовий планеті, послухати Лисових пісень та погрітися біля бабусиної пічки, а на ранок прокинутись під веселі пісні Сонячних Зайців, які навчать танцювати усю родину. Вірте в казку та будьте щасливі!!!», - написала вона.
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