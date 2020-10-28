На Сумщине 10974 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 28 октября в Сумской области 10974 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 164 человек (Сумы - 120, Шостка - 3, Конотоп - 1, Ромны - 2, Ахтырка - 6, Бурынский р-н - 5, Краснопольский р-н - 12, Ахтырский р-н - 2, Сумский р-н - 13).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 171 летальный случай, из них 9 - за прошедшие сутки (Сумы - 4, Шостка - 3, Конотоп - 1, Конотопский р-н - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 3412 человек, из них за минувшие сутки - 64 (Сумы - 54, Краснопольский р-н - 7, Сумской р-н - 7).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 7195 случаев заболевания, в Сумском районе - 803, Белопольский район - 282, Бурынский район - 58, пгт Великая Писаревка - 6, г. Глухов - 68, Глуховский район - 34, г. Конотоп - 487, Конотопский район - 84, Краснопольский р-н - 90, Кролевецкий район - 149, г. Лебедин - 219, Лебединский р-н - 37, Липово-Долинский р-н – 28, Недригайловский район - 147, г. Ахтырка - 271, Ахтырский р-н - 74, Путивльский район – 26, г. Ромны - 316, Роменский район - 118, Кролевецкий р-н - 46, Тростянецкий район - 152, г. Шостка - 244, Шосткинский р-н – 21, Ямпольский р-н - 19.