Ночью часть Сум останется без воды Для проведения аварийно-ремонтных работ на линии диаметром 500 мм на территории Ново-Оболонского водозабора сегодня, 28 октября, в 22:00 будет приостановлена работа станции.

При осуществлении работ водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам: - ул. Герасима Кондратьева, - ул. Петропавловская и прилегающих к ним улиц, - ул. 20 лет Победы, - ул. Героев Небесной Сотни, - ул. Олександра Олеся, - ул. Александра Анищенко, - р-н ул. Гамалия, - р-н Тимирязевки. После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена.