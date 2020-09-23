Ночью часть Сум останется без воды

При осуществлении работ водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
- ул. Герасима Кондратьева,
- ул. Петропавловская и прилегающих к ним улиц,
- ул. 20 лет Победы,
- ул. Героев Небесной Сотни,
- ул. Олександра Олеся,
- ул. Александра Анищенко,
- р-н ул. Гамалия,
- р-н Тимирязевки.
После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена.
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