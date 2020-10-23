В Ахтырке водитель, превысивший скорость, предлагал патрульным взятку Чтобы патрульные не составляли админматериал за правонарушение, водитель предлагал неправомерную выгоду.

В городе Ахтырка патрульные осуществляли замеры скорости транспортных средств прибором TruCam. За превышение установленных ограничений скорости инспекторы остановили водителя автомобиля ГАЗ. Объяснив суть совершенного правонарушения, стражи порядка начали рассмотрение дела.

А вот водитель начал намекать на решение проблемы другим способом. Полицейские предупредили мужчину, что ему грозит уголовная ответственность за предложение неправомерной выгоды. Но тот настаивал на своем.

Водитель все же получил постановление по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 километров в час) КоАП.

Также патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Ахтырского отдела полиции.