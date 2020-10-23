На Сумщине будут судить директора агролесхоза за растрату 130 тыс. грн Шосткинской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора одного из местных агролесхозов, который, злоупотребляя служебным положением, растратил 130 тыс. грн.

По данным следствия, проведенного Середина-Будским отделением полиции, в 2018 году директор агролесхоза предоставил главному бухгалтеру предприятия устное указание перечислить 130 тыс. грн на расчетный счет СПД якобы за приобретение запасных автомобильных частей. Главный бухгалтер средства перечислила, при этом никаких документов о купле-продаже указанных товаров директором предоставлены не были, более того запчасти на предприятие не были поставлены.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) УК Украины. Следует отметить, что главный бухгалтер агролесхоза уже привлечена к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.