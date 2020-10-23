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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02295

Поліція та рибоохоронний патруль попереджають про заборону вилову риби на зимувальних ямах

З метою створення сприятливих умов для зимівлі водних біоресурсів, їх охорони, відтворення та раціонального використання з першого листопада до кінця зимувального періоду в Сумській області заборонений будь-який вилов риби на зимувальних ямах. Рибоохоронний патруль та поліція будуть слідкувати за дотриманням громадянами вимог природоохоронного законодавства.

Наказом Управління Державного агентства рибного господарства у Сумській області від 22.10.2020 № 113 на території Сумської області визначено перелік зимувальних ям області (з повним переліком зимувальних ям можна ознайомитись на сайті Держрибагентства України).
На території Сумського району зимувальні ями знаходяться:
1. Акваторія біля місця впадіння р. Сумка в р. Псел на відстані 500 м вниз за течією до автодорожного мосту по вулиці Харківській в м. Суми, площа 0,5 га.
2. Урочище «Коропова яма» біля с. Барвінкове Сумського району на відстані 600 м вниз за течією, площею 2 га.
3. Акваторія біля місця впадіння р. Сироватка в р. Псел в Сумському районі вверх проти течії на р. Псел на відстані 1 км, площею 0,5 га.
4. Акваторія р. Псел від греблі Низівської гідроелектростанції в Сумському районі вниз за течією та вверх проти течії на відстані 500 м, площею 1 га.
5. Акваторія р. Псел в районі Блакитних озер в м. Суми від Яхтклубу до місця з’єднання з малим водойомом на відстані 1,5 км, площею 15 га.
6. Акваторія р. Псел біля об’їздного мосту с. Новоселиця Сумського району вверх проти течії на відстані 500 м, площею 4,5 га.
Нагадуємо, риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства поза межами зимувальних ям. При цьому, любительський лов риби дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блесніння з гачком, не більше № 10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство – не більше десяти на одну особу.
Тож, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незначне порушення правил рибальства (ст. 85 ч. 3) передбачено попередження або накладення штрафу на громадян від 34 до 170 грн, на посадових осіб від 170 до 510 грн.; за грубе порушення правил рибальства (наприклад, за рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел тощо) передбачено штраф 340-680 грн. з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, на посадових осіб 510-850 грн. з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення (ст. 85 ч. 4). Залежно від ступеня завданих збитків, за грубі порушення передбачена також кримінальна відповідальність – штраф 3400-6800 грн. або обмеження волі строком до 3-х років з конфіскацією знарядь і засобів лову, та незаконно добутих водних біоресурсів (ст. 249 Кримінального кодексу України).
Крім того нараховується штраф за кожну виловлену рибину (грн.): судака – 510, сома — 425, форелі — 340, щуки — 340, сазана (коропа) — 306, білого амура, товстолобика, білизни (жереха), рибця звичайного — 255, ляща — 170, лина — 119, плітки — 85, краснопірки — 68, підуста — 34, плоскирки — 34 тощо.
Шановні громадяни, не будьте байдужими до довкілля, бережіть природні ресурси разом з нами, при виявленні незаконного вилову риби терміново повідомляйте на «гарячу» лінію Сумського рибоохоронного патруля: (096) 83-82-570, 77-90-13 та всеукраїнську безкоштовну «гарячу» лінію: 0-800-50-52–50.
Відділ комунікації поліції Сумської області

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