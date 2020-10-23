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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:56201

Сумчан запрошують на конкурс «Врятувати від забуття»

Розпочався щорічний 14-й Всеукраїнський конкурс мультимедійних проектів «Врятувати від забуття» (анімаційних робіт молодих істориків), метою якого є підвищення інтересу молоді до української історії, збереження та відновлення національної пам’яті, подолання історичних міфів.

Організатором Всеукраїнського конкурсу виступає Міжнародний благодійний фонд національної пам’яті України у співпраці із центральними та місцевими органами влади. Також в організації заходу беруть участь представники Інституту Історії України НАН України, Спілки письменників України.

Принагідно інформуємо про умови конкурсу:

- У конкурсі можуть брати участь учні старших класів, студенти, молоді вчителі, молодіжні громадські організації та творчі спілки. На конкурс можуть подаватися як індивідуальні так і групові проекти. Участь у конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

Конкурсні роботи та анкету учасника (учасників) слід надсилати на адресу vriatuvaty-vid-zabuttia@ukr.net до 1 грудня 2020 р.

- Протягом грудня 2020 року – січня 2021 року журі з числа професійних учителів, режисерів, громадських діячів опрацьовує конкурсні роботи та визначає переможців.

- Відзначення переможців відбуватиметься наприкінці січня 2021 року.

- До участі у конкурсі приймаються мультимедійні проекти – аматорські документальні та ігрові фільми й відеоролики у форматі «.avi».

- Тривалість фільму не має перевищувати 8 хвилин.

На початку відеороботи має бути чітко вказано назву матеріалу та його авторів.

- Авторський текст виконується українською мовою.

До роботи слід долучити окремим файлом у форматі .dос анкету.

- Подані на Конкурс матеріали не рецензуються і не повертаються.

- При використанні у мультимедійних проектах кадрів з фільмів, репортажів та інших відеоматеріалів, які не були зняті авторами проекту, необхідно зазначити автора відеоматеріалу.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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