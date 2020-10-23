Сумчан запрошують на конкурс «Врятувати від забуття»

Організатором Всеукраїнського конкурсу виступає Міжнародний благодійний фонд національної пам’яті України у співпраці із центральними та місцевими органами влади. Також в організації заходу беруть участь представники Інституту Історії України НАН України, Спілки письменників України.
Принагідно інформуємо про умови конкурсу:
- У конкурсі можуть брати участь учні старших класів, студенти, молоді вчителі, молодіжні громадські організації та творчі спілки. На конкурс можуть подаватися як індивідуальні так і групові проекти. Участь у конкурсі здійснюється на добровільних засадах.
Конкурсні роботи та анкету учасника (учасників) слід надсилати на адресу vriatuvaty-vid-zabuttia@ukr.net до 1 грудня 2020 р.
- Протягом грудня 2020 року – січня 2021 року журі з числа професійних учителів, режисерів, громадських діячів опрацьовує конкурсні роботи та визначає переможців.
- Відзначення переможців відбуватиметься наприкінці січня 2021 року.
- До участі у конкурсі приймаються мультимедійні проекти – аматорські документальні та ігрові фільми й відеоролики у форматі «.avi».
- Тривалість фільму не має перевищувати 8 хвилин.
На початку відеороботи має бути чітко вказано назву матеріалу та його авторів.
- Авторський текст виконується українською мовою.
До роботи слід долучити окремим файлом у форматі .dос анкету.
- Подані на Конкурс матеріали не рецензуються і не повертаються.
- При використанні у мультимедійних проектах кадрів з фільмів, репортажів та інших відеоматеріалів, які не були зняті авторами проекту, необхідно зазначити автора відеоматеріалу.