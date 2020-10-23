В Сумах задержали мотоциклиста без прав и с килограммом «травки» На улице Первомайской экипаж патрульных увидел водителя двухколесного транспортного средства Alpha, который перевозил пассажира без защитного шлема.

Стражи порядка подали сигнал об остановке, чтобы провести с гражданами профилактическую беседу.

Но ни на проблесковые маячки, ни на звуковой сигнал, водитель не отреагировал. Наоборот, он всячески пытался оторваться и уйти от патрульных, неоднократно создавая аварийные ситуации на дороге. Но избежать встречи со стражами порядка им не удалось. Инспекторы все же остановили мотоциклиста на улице Ивана Сирко.

Патрульные установили отсутствие у 19-летнего водителя прав на управление, каких-либо документов на транспортное средство, а также, вероятно, уничтоженные номера агрегатов на мотоцикле. Также, проведя поверхностную проверку, стражи порядка обнаружили у них около килограмма вещества растительного происхождения, вероятно, наркотического происхождения.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас следователями открыто уголовное производство по ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УК.

Патрульные составили на водителя четыре административных материалы, а именно по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством без права управления), ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), ч. 4 ст. 122 (Нарушение ПДД, повлекшие создание аварийной обстановки), ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. Также у него инспекторы обнаружили признаки наркотического опьянения. Мужчина сдал биологические вещества в учреждении здравоохранения.