Под Сумами горело 5 га сухостоя 27 октября в 14:09 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории с. Закумское Сумского района.

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым на открытой территории. На место происшествия был направлен дежурный караул 29-го государственного пожарно-спасательного поста и отделения дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены остатки сухой растительности на площади до 5 га. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 4,5 км от центра горения.

В 17:05 возгорание локализовали, а в 17:25 - потратив на тушение около 10 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.