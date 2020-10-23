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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:42244

В Конотопе будут пересчитывать голоса? (видео)

Политсилы города протестовали против деятельности Конотопской ТИК.

27 октября представители разных политсил собрались у городской ТИК, требуя прозрачного подсчета голосов. Говорили об ошибках в протоколах и другие нарушения избирательного процесса.

Видео с места событий опубликовал Геннадий Тарасенко.

Представитель ВО «Свобода» рассказал, что в ТИК отказываются допускать представителей политических партий города к подсчету протоколов, ссылаясь на нормы безопасности при эпидемии коронавируса. В то же время проводить сверку и подсчет протоколов в большем помещении, где эти нормы не нарушались бы, в ТИК вчера тоже отказались, пишет 05447.com.ua.

Сегодня глава Конотопской городской ТИК Оксана Езерская опубликовала на своей странице в Фейсбуке объявление, призывая представителей политических партий и кандидатов в мэры города, обсудить сложившуюся ситуацию.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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