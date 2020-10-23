В Конотопе будут пересчитывать голоса? (видео) Политсилы города протестовали против деятельности Конотопской ТИК.

27 октября представители разных политсил собрались у городской ТИК, требуя прозрачного подсчета голосов. Говорили об ошибках в протоколах и другие нарушения избирательного процесса.

Видео с места событий опубликовал Геннадий Тарасенко.

Представитель ВО «Свобода» рассказал, что в ТИК отказываются допускать представителей политических партий города к подсчету протоколов, ссылаясь на нормы безопасности при эпидемии коронавируса. В то же время проводить сверку и подсчет протоколов в большем помещении, где эти нормы не нарушались бы, в ТИК вчера тоже отказались, пишет 05447.com.ua.

Сегодня глава Конотопской городской ТИК Оксана Езерская опубликовала на своей странице в Фейсбуке объявление, призывая представителей политических партий и кандидатов в мэры города, обсудить сложившуюся ситуацию.