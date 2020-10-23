На Сумщине сообщено о подозрении члену УИК, которая проголосовала вместо своего мужа

По данным следствия, подозреваемая достоверная знала, что в соответствии с действующим законодательством каждый избиратель голосует на выборах лично, однако она воспользовалась возможностью и получила 4 избирательных бюллетеня вместо своего мужа, который в это время находился за пределами Украины. Полученные бюллетени женщина заполнила и незаконно опустила в избирательную урну.
Досудебное следствие проведено Краснопольским отделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.