На Сумщине сообщено о подозрении члену УИК, которая проголосовала вместо своего мужа Краснопольским отделом Ахтырской местной прокуратуры 28 октября сообщено о подозрении члену участковой избирательной комиссии, которая получила избирательные бюллетени и проголосовала вместо своего мужа на местных выборах 25 октября (ч. 3 ст. 158-1 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемая достоверная знала, что в соответствии с действующим законодательством каждый избиратель голосует на выборах лично, однако она воспользовалась возможностью и получила 4 избирательных бюллетеня вместо своего мужа, который в это время находился за пределами Украины. Полученные бюллетени женщина заполнила и незаконно опустила в избирательную урну. Досудебное следствие проведено Краснопольским отделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.