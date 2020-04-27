Как выглядит скамейка на остановке в центре Сум прямо сейчас (фото) Одна из первых стеклянных остановок в Сумах не раз подвергалась набегам вандалов.

Сейчас на скамейке остановки возле центрального универмага не хватает двух досок. Однако кто-то положил одну широкую неотесанную. Вероятно, один из пенсионеров, которые обычно там ждут троллейбусы или автобусы.

Фото выставила в Фейсбуке сумчанка Инна Надточий. «XXI век, остановка в центре большого города», - прокомментировала она и тегнула мэра Сум Александра Лысенко. Тот за два часа так и не ответил.