Как выглядит скамейка на остановке в центре Сум прямо сейчас (фото)

Сейчас на скамейке остановки возле центрального универмага не хватает двух досок. Однако кто-то положил одну широкую неотесанную. Вероятно, один из пенсионеров, которые обычно там ждут троллейбусы или автобусы.
Фото выставила в Фейсбуке сумчанка Инна Надточий. «XXI век, остановка в центре большого города», - прокомментировала она и тегнула мэра Сум Александра Лысенко. Тот за два часа так и не ответил.
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