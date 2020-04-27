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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:44122

Как выглядит скамейка на остановке в центре Сум прямо сейчас (фото)

Одна из первых стеклянных остановок в Сумах не раз подвергалась набегам вандалов.

Сейчас на скамейке остановки возле центрального универмага не хватает двух досок. Однако кто-то положил одну широкую неотесанную. Вероятно, один из пенсионеров, которые обычно там ждут троллейбусы или автобусы.

Фото выставила в Фейсбуке сумчанка Инна Надточий. «XXI век, остановка в центре большого города», - прокомментировала она и тегнула мэра Сум Александра Лысенко. Тот за два часа так и не ответил.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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