За сопротивление полицейскому шосткинцу грозит до 2 лет лишения свободы Шосткинской местной прокуратурой сообщено о подозрении 43-летнему мужчине, который оказывал сопротивление полицейскому на одном из избирательных участков.

Речь идет о событии, которое произошло 25 октября в г. Шостка. В помещение избирательного участка для осуществления волеизъявления зашел избиратель, который вел себя неадекватно, в частности, нецензурно выражался в адрес присутствующих. Прекратить хулиганские действия нарушителя общественного порядка пытался сотрудник полиции, который нес службу на указанном участке. Однако мужчина на замечание правоохранителя не отреагировал, зато стал оказывать ему сопротивление, а именно отталкивал полицейского и хватал его за форменную одежду.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей по охране общественного порядка) УК Украины. За содеянное ему грозит штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Досудебное следствие проведено Шосткинским отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.