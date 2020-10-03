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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:421110

У Сумах помер відомий учитель

Сьогодні, 28 жовтня, помер колишній учитель і заступник гімназії № 1 Богдан Бережницький.

Про це повідомила заступниця директора гімназії Лариса Симоненко.

«Сьогодні відійшов у вічність БОГДАН ЮРІЙОВИЧ БЕРЕЖНИЦЬКИЙ - ідейний натхненник і творець нової української школи #Сумської_гімназії1 (1990-1991 рік заснування), заступник директора і НАШ УЧИТЕЛЬ... Він плекав українське й пильно полов «совок» у головах... Творчий у педагогіці, наполегливий у досягненні поставленої мети, мудрий у підтримці, нетерпимий до «сірості»... ВІН виплекав плеяду суперкреативних педагогів гімназії і не одне покоління успішних гімназистів... Покойся з миром, БОГДАНЕ ЮРІЙОВИЧУ... Світла пам‘ять...», - написала вона.

Общество Утрата

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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