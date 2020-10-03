У Сумах помер відомий учитель

Про це повідомила заступниця директора гімназії Лариса Симоненко.
«Сьогодні відійшов у вічність БОГДАН ЮРІЙОВИЧ БЕРЕЖНИЦЬКИЙ - ідейний натхненник і творець нової української школи #Сумської_гімназії1 (1990-1991 рік заснування), заступник директора і НАШ УЧИТЕЛЬ... Він плекав українське й пильно полов «совок» у головах... Творчий у педагогіці, наполегливий у досягненні поставленої мети, мудрий у підтримці, нетерпимий до «сірості»... ВІН виплекав плеяду суперкреативних педагогів гімназії і не одне покоління успішних гімназистів... Покойся з миром, БОГДАНЕ ЮРІЙОВИЧУ... Світла пам‘ять...», - написала вона.
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