У Сумах помер відомий учитель Сьогодні, 28 жовтня, помер колишній учитель і заступник гімназії № 1 Богдан Бережницький.

Про це повідомила заступниця директора гімназії Лариса Симоненко.

«Сьогодні відійшов у вічність БОГДАН ЮРІЙОВИЧ БЕРЕЖНИЦЬКИЙ - ідейний натхненник і творець нової української школи #Сумської_гімназії1 (1990-1991 рік заснування), заступник директора і НАШ УЧИТЕЛЬ... Він плекав українське й пильно полов «совок» у головах... Творчий у педагогіці, наполегливий у досягненні поставленої мети, мудрий у підтримці, нетерпимий до «сірості»... ВІН виплекав плеяду суперкреативних педагогів гімназії і не одне покоління успішних гімназистів... Покойся з миром, БОГДАНЕ ЮРІЙОВИЧУ... Світла пам‘ять...», - написала вона.