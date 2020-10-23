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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52289

Мэр Сум не выполнил 60% своих обещаний

Отремонтировать все больницы и поликлиники в городе Сумы, купить новые коммунальные автобусы, создать единый прозрачный офис по предоставлению социальных пособий и услуг, ремонт улиц и мостов в г. Сумы и многое другое.

Все это обещал сделать сумской городской голова Александр Лысенко.

Некоторые из них, а точнее 40% (52), глава Сум выполнил, некоторые еще находятся в процессе выполнения. 30% не выполнил (39), остальные в процессе.

Аналитики портала «Слово и дело» во время подсчетов принимали во внимание все предвыборные обещания 2015 года, а также текущие.

Больше всего намерений течение каденции выполнил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который реализовал 174 обязательства. Это 44% от общего количества его обещаний. Провалил Марцинкив 82 обещания (21%). В процессе выполнения еще 141 обещание. Отметим, что в целом мэр Ивано-Франковска дал 397 обещаний.

Второе место занял мэр Киева Виталий Кличко, который выполнил 134 обещания (41%), провалил 113 (35%). В общем Кличко за пять лет дал 324 обещания.

Городской голова Днепра Борис Филатов выполнил 129 обязательств или 64% от обещанного. Провалил Филатов почти четверть - 49 обещаний. В общем, мэр Днепра дал 201 обещание.

По проценту выполнения в лидерах мэр Винницы Сергей Моргунов, который реализовал 129 обещаний (72%), провалил - 32 (18%), а в целом дал 179 обязательств.

Достойный результат у мэра Хмельницкого Александра Симчишина, который выполнил 120 обещаний, что составляет 67% от общего количества (178 обещаний). Не выполнил Симчишин 17 обещаний (10%).

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