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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:33250

Первый матч четвертьфинал Кубка Украины ФК «Сумы» сыграл вничью

Первый матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу среди любительских команд завершился ничейным счетом.

ФК «Сумы» 2:2 ФК «Олимпия» (Полтавская область)

Голы: Колесник Б., 50, Танчик, 68 – Богомаз, 54, Субочев, 77 (пен.).

Ответный матч пройдет 4 ноября на Полтавщине.

Напомним, что ФК «Олимпия» действующий обладатель этого трофея.

Спорт
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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