Сумской футзалист дебютировал в составе юношеской сборной Украины Универсал АФФК «Сумы» Александр Сметаненко дебютировал в составе юношеской сборной Украины (U-19) в контрольном матче против киевского «ХИТ-2».

Как сообщает пресс служба АФУ, подопечные Виталия Одегова вынуждены были в последний момент изменить соперника. Поэтому, вместо команды «Сервит» сыграли с дублем киевского клуба.

Соперники сыграли два тайма, которые длились по 30 минут грязного времени. Итоговый счет - 2:1 в пользу юношеской сборной Украины. Гол в составе сборной забил Савва Лутай. Также после «выстрела» Саввы один из игроков соперников срезал мяч в собственные ворота.

В ближайшее время Сметаненко вернется в расположение клуба и начнет подготовку к игре регулярного чемпионата Экстра-лиги против «ДЕ ТРЕЙДИНГА» с Донетчины.