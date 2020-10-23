Сумской футзалист дебютировал в составе юношеской сборной Украины

Как сообщает пресс служба АФУ, подопечные Виталия Одегова вынуждены были в последний момент изменить соперника. Поэтому, вместо команды «Сервит» сыграли с дублем киевского клуба.
Соперники сыграли два тайма, которые длились по 30 минут грязного времени. Итоговый счет - 2:1 в пользу юношеской сборной Украины. Гол в составе сборной забил Савва Лутай. Также после «выстрела» Саввы один из игроков соперников срезал мяч в собственные ворота.
В ближайшее время Сметаненко вернется в расположение клуба и начнет подготовку к игре регулярного чемпионата Экстра-лиги против «ДЕ ТРЕЙДИНГА» с Донетчины.